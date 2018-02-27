

- Tartıştığı öz oğlunu av tüfeğiyle vurdu



Isparta’da tartıştıkları oğlunu av tüfeğiyle omzundan vuran baba tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Isparta'nın Dere Mahallesi’nde ikamet eden Durmuş Y. (55) ile 30 yaşındaki oğlu Süleyman Y. Arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada baba Durmuş Y., oğlu Süleyman Y.’yi av tüfeğiyle omzundan vurarak yaralanmasına neden oldu.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ekipleri, yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler.

Olayın ardından yakalanan baba Durmuş Y. ise aynı gün Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Durmuş Y.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenilirken, emniyet güçleri söz konusu av tüfeğine de el koydu.

Öte yandan, yaralı oğlun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



ISPARTA (İHA)



