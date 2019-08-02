Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı düzenlendi.Tarım ve Orman Bakanlığınca kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak olan Tarım ve Orman Şurası öncesinde Isparta'daki sektör temsilcilerinin bir araya geldiği sorun, görüş ve çözüm önerilerinin tartışıldığı Tarım ve Orman sektörü Değerlendirme toplantısı İl Müdürlüğümüz Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz toplantı salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Telci, DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber, ISUBÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal, ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım, ISUBÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Nurhan Yıldırım, Isparta Meteoroloji Müdürü Adnan Bilgili, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, İl Müdür Yardımcıları Eyup Adıgüzel ve Uğur Turgut, Isparta Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın, sektör birlik ve kooperatif başkan ve temsilcileri, İl Müdürlüğümüz Şube Müdürleri ile ilimiz merkez ve ilçelerinden teknik personel katıldı.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay toplantının açılışında yaptığı konuşmasında;"Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare toplantısı olması hedeflenen 3. Tarım ve Orman Şurası'nın amaçları "Türkiye'de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini artırmak, güvenilir gıda teminini ile doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, kırsal kalkınma temasıyla çiftçilerimizin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmektir.Bu amaçlar doğrultusunda öngörülen planlama ve stratejiler ile yapılacak çalışmalar ortak akılla önümüzdeki 5 yılı planlayarak 25 yılı kapsayan yeni bir yol haritası hedeflenmektedir.Bugün burada tarımın sorunlarını ve çözümü için neler yapabileceğimizi sizlerin fikirleri ışığında konuşacağız. Bu sebeple İlimizde siz değerli katılımcılarımızın görüş ve önerileri bizim için çok önemlidir. Ortak Akıl diyerek altını çizdiğimiz nokta ile tüm katılımcılarımızın görüş, öneri ve eleştirilerini alıp değerlendirecek ve toplantı sonunda ortak çözüm ve önerileri bir rapor oluşturarak Bakanlığımıza sunmak üzere hazırlayacağız.Ayrıca,adresli web sitesinde oluşturulan "görüşünü bildir" sayfasından tüm vatandaşlarımız görüşlerini ve projelerini özgür bir şekilde bizimle paylaşabileceklerdir " dedi.Toplantıda Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'da bir konuşma yaparak; "Orman Genel Müdürlüğü olarak bizlerde özellikle ülkemizdeki orman varlığının faydalanma esaslarının değerlendirilmesinde, ormanlarının sürdürülebilirliğinin yönetilmesi noktasında Tarım ve Orman Şurasına katkı sağlamaya çalışacağız. Genel Müdürlüğümüz bu kapsamda altı ve bir de alt çalışma gurubu oluşturdu. Geleceğe daha iyi nitelikli hizmet üretmesi amacıyla elimizden geldiğince Tarım ve Orman Şurasının zenginleştirmeye çalışıyoruz. Alınacak kararların varılacak ortak fikirlerin hayata geçirilmesinde tüm paydaşların üzerine elbette sorumluluk düşüyor. Özellikle kamunun sektör temsilcileriyle sivil toplum kuruluşlarıyla bu şuraya katkı vermesi önemlidir. Verilecek bu katkılarla ülkemizin 25 yıllık geleceğini planlamış olacağız ülkemizin üreteceği katma değeri artırmış olacağız " dedi.Tarım ve Orman sektörü temsilcilerinin yoğun ilgi göstererek katılım sağladığı toplantı bilgi alış verişi, görüş, sorun ve çözüm önerilerinin ele alınmasıyla sona erdi.Enver Murat DOLUNAYİl Müdürü V.