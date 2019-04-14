ISPARTA'DA TARİHİ KOLONYA ESİNTİSİ

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Rosemix yüzde 100 doğal gül suyu ürünleri:













































Güzel kokusu ve ferahlatıcı etkisiyle gündelik hayatımızın değişmeyen bir parçası kolonyalar bu kez tarih kokuyor.Isparta'da Rosemix üretimi tarihi Çamlıca Tepesi,Galata Kulesi, Pierre Loti, Mısır Çarşısı ve Kız Kulesi kolonyalarının kokusu sizi adeta tarihte bir yolculuğa çıkaracak.Yine Rosemix'te üretilen efsane kokularıyla gül, lavanta, Yasemin Çiçeği, Tütün ve Limon kolonyaları perakende satış mağazasında satışa sunuluyor.Fatih mahallesi, 4506/1 sokak No: 7 (Toptancılar sitesi)