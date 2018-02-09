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Tapu işlemlerinde yeni düzenleme

Tapu işlemlerinde yeni düzenleme
ISPARTA
G.Tarihi: 09.02.2018 17:45
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böcüzade

Tapu işlemlerinde yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İnşaat izinleri ve tapu işlemlerinin kolaylaştırılması hususunda önemli düzenlemeler yaptıklarını açıkladılar.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özhaseki'nin açıklamaları şu şekilde:

İnşaat izinleri ve tapu işlemlerinin kolaylaştırılması hususunda önemli düzenlemeler yaptık. Bu yeniliklerle bürokratik işlemleri azaltıyor, vatandaşımıza büyük kolaylıklar sağlıyoruz. İnşaat izinleri için belediyenin farklı birimleri, tapu, vergi dairesi, SGK gibi birçok kurumla muhatap olmak zorunda kalan vatandaşlarımız, bu işlemlerden kurtuluyor. Kurumlar arasında kuracağımız elektronik bağlantıyla süreci oldukça basitleştiriyoruz.

İnşaat izinleri sürecindeki 18 işlemi 6’ya indiriyoruz. Yeni sistemde vatandaşımız evraklarını belediyeye teslim edecek, belediye de bu evrakları elektronik ortamda kendi birimlerine ve ilgili idarelere göndererek onaylarını alacak.  İnşaat izni alırken yapı ruhsatı formuna; denetim firması, proje mimarı, inşaat-elektrik-tesisat için mühendisler, müteahhit, belediyede şef, daire başkanı gibi ayrı ayrı kişilerin imzası gerekiyordu. Artık sadece belediyenin bir imzası ile inşaata başlanabilecek.

Şantiye kuruluşu için SGK’dan işyeri kaydı oluşturmak gerekiyordu. Bunun için artık SGK’ya gitmeye gerek kalmayacak, işlemler belediye ile SGK arasında kurulacak iletişim kanalı ile sağlanacak.

İnşaat tamamlandıktan sonra belediyenin 3 farklı birimine ayrı ayrı başvurup; iskan, su-kanalizasyon ve itfaiye denetiminden geçilmesi  gerekiyordu. Bu 3 denetimin tek denetim altında gerçekleşmesi sağlanacak.

Yapı kullanma ruhsatı (iskan) verilirken belediyeler vatandaştan “SGK borcu yoktur” ve “vergi borcu yoktur” yazısı talep ediyorlardı. Artık belediyeler bu yazıları vatandaştan değil, geliştirilecek ara yüz ile SGK ve vergi dairesinden doğrudan temin edecekler.

İskan alındıktan sonra tapuda yapılması gereken “cins değişikliği”, tapu ile belediye arasında kurulacak elektronik iletişim ile tek kaleme indirilecek. İskan iznini veren belediye, aynı zamanda tapuyu da bilgilendirecek ve “cins değişikliği” otomatik olarak gerçekleşecek.

İnşaatın tamamlanmasından sonra elektrik bağlantısı için yatırımcının elektrik dağıtım şirketine başvurması yeterli olacak, kazı izni için ayrıca belediyeye gitmek durumunda kalınmayacak.

Tüm bunlarla birlikte yapı denetim kuruluşlarımızda, bina planlarını onaylayan memurlar için deneyim şartı getirerek daha kaliteli bir denetim mekanizması kuracağız. Vatandaşımız refahı ve güveni için var gücümüzle çalışıyoruz.

KAYNAKAKŞAM
Türkiye Haberleri
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