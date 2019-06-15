Antalya'da bir restoranın işletmecileri, takdir belgesi alan öğrencileri lahmacunla ödüllendiriyor.Merkez Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki işletmenin ortaklarından Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinin yakınlarında bir okul olduğunu söyledi.Yaklaşık 11 yıldır teşekkür belgesi alan öğrencilere lavaş, takdir belgesi alanlara ise lahmacun ikram ettiklerini belirten Yılmaz, amaçlarının çocukları ödüllendirerek başarılarını takdir etmek, bu başarıya henüz ulaşmamış olanları da heveslendirmek olduğunu dile getirdi.Eğitime destek verdikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Yılmaz, "Gücümüz yettiğince bu kampanyayı sürdüreceğiz." dedi.İşletme ortaklarından Salih Yılmaz da çocuklara yerli lezzetlerin tanıtılmasının ve öğrencilerin ödüllendirmenin kendileri için önemli olduğunu bildirdi.Kampanyadan yararlanan öğrencilerden Esma Begüm Kolak ise birkaç yıldır kampanyayı bildiğini, her takdir belgesi aldığında işletmeye geldiğini kaydetti.ANTALYA (AA) -