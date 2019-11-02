Ocakta, emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Zam tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur’luların gelirinde 430 liraya varan artış olacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık 1181 liradan 1268 liraya çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 liradan 6 bin 316 liraya ulaşacak.Emeklilerin gözü kulağı ocak artışında. Zam oranını enflasyon göstereceği için emekliler, meraklı bekleyiş içerisinde. Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor. Ocakta 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, Merkez Bankası’nın ekim ayı beklenti anketindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminine göre yüzde 7.3 olacak.Ocakta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırının da 1298 liradan 1379 liraya yükselmesi bekleniyor. Ocak artışıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 429 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık 1181 liradan 1268 liraya çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 liradan 6 bin 316 liraya ulaşacak.KAYNAK: GÜNEŞ