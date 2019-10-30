Demirköprü’de bulunan eski Tabakhane Caminin yenilenmesinin ardından, arka bölümünde kalan ve atıl vaziyette bulunan fabrika alanı Isparta Belediyesi tarafından yıkıldı. Yıkılan alan Tabakhane Camiinin avlusu olarak belediye tarafından yeniden düzenlenecek. Caminin faaliyete girmesiyle birlikte, Mimar Sinan Camiinde kılınan cenaze namazları Tabakhane Camisine alınacak, ayrıca hac ve umre uğurlama törenleri de yine bu camiden yapılabilecek.Eski Tabakhane bölgesinde bulunan ve 1947 yılında kurulan, Isparta halıcılığına uzun yıllar hizmet eden ve şu anda atıl vaziyette kalan Küçüktütüncü’lere ait fabrikanın yıkımı gerçekleştirildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve mülk sahiplerinin evlatlarının katıldığı yıkım sonrasında Tabakhane Cami, büyük ve modern bir avluya kavuşturulacak.Caminin avlusunun da peyzaj çalışmalarının Isparta Belediyesince yapılacağını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mülk sahiplerine gösterdikleri kolaylıklardan dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, yıkım öncesinde eski fabrika alanını beraberindekiler ile birlikte gezdi. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen şunları söyledi:“Mülk sahiplerimiz biraz duygusallık yaşıyor. 1947 yılında kurulmuş ve Isparta halıcılığına hizmet etmiş ip fabrikasının avlusundayız. Yıllarca halıcılara yün ipini temin eden Küçüktütüncü’lere ait fabrikadayız. Uzun yıllar 100 kişinin üzerinde çalışanı olan bir fabrika. Halıcılığın bitmesinin ardından fabrika atıl kalmış ve depo olarak kullanılmış.Şehrimiz her geçen gün gelişiyor, daha modern bir kent haline geliyor, büyüyor. Eski Tabakhane Camisinin yerine vatandaşlarımızın da desteği ile çok büyük, modern bir cami inşa edildi. Bu caminin güzel bir de bahçesi olması gerekiyor. Bu caminin bahçesi olarak da bu alan belirlenmiş. Biz de burayı yıkarak, caminin çevresini düzenleyerek cami alanı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.Bu kadar geniş bir bahçesinin olmasının, Ispartalı vatandaşlarımız için olumlu bir gelişme olacağı inancındayım. Şehrimizde cenaze namazları Mimar Sinan Camii’nde kılınıyor ve cenazeler oradan kaldırılıyor. Bu da şehir trafiğini etkiliyor. Cenaze namazlarının kılınması için de burada bir altyapı hazırlayacağız. Burası şehrimizdeki 5 mezarlığa ortak bir noktada, trafiği tıkamayan, park sorunu olmayan, bir nokta.Yine Hac ve Umre ziyaretlerinin uğurlama merkezi de burası olacak. Böylece şehrimizin trafiği de rahatlamış olacak. Bu alanın peyzaj düzenlemelerini de belediye olarak üstlendik. Camimiz 2 ay içerisinde açılacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” derken, Mülk sahiplerinin oğullarından Sermet Mahallesi Muhtarı Bekir Küçüktütüncü ve Mustafa Küçüktütüncü’ye de kendilerine yardımcı olmalarından dolayı teşekkür etti.Duygusal anların yaşandığı yıkımda fabrika alanının yeşil alan, müftülük alanı olduğunu söyleyen Sermet Mahallesi Muhtarı ve mülk sahiplerinden Bekir Küçüktütüncü de, “Başkanımız mahallelerimizde böyle atıl kalan bölgelerin yıkımlarını yapıyor. Geçen dönem ben burayı yıktırmak için çok uğraştım yıktıramadım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bizde mahallemize hizmet için buradayız, başkanımızda arkamızda duruyor” görüşlerinde bulunurken, Mustafa Küçüktütüncü ise “Isparta’ya ve Ispartalıya hayırlı olsun” ifadesinde bulundu.