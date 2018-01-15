SÜRÜCÜLER DİKKAT! CEZASI VAR...

6.3 milyon araç her an ceza yiyebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı egzoz muayenesi yaptırmayan 6 milyon 300 bin aracı mercek altına aldı.

Bakanlık Emniyet Genel Müdürlüğü'nden listesini istediği araç sahiplerine önce uyarı yazısı gönderecek, yaptırmayanlara ise ceza uygulayacak.

evre ve Şehircilik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon 300.000 aracın listesini aldı.

Hürriyet'in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, ülke genelinde yaklaşık 22 milyon araçtan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptırmadığını açıkladı.

ÖNCE UYARI SONRA CEZA

Buna göre bakanlık araç sahiplerini önce uyaracak, ardından egzoz muayenesini yaptırmayanlara 1206 lira ceza gönderecek.

KİRLİLİĞİN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ

Öztürk ayrıca,Türkiye’de 4 kirleticiden kaynaklı hava kirliliği sorununu çözdüklerini söyledi. PM10 adı verilen partikül kirliliği kaynaklı sorunun çözümü için bir dizi önlem aldıklarını anlatan Öztürk, bu kirliliğin en önemli nedenlerinden birinin egzozlar olduğunu vurguladı.