Memur zam teklifini bekliyor!

Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memuru ilgilendiren zam trafiği devam ediyor. Hükümetin yarın zam teklifini yapması bekleniyor. Süreç 20 Ağustos'ta sona erecek.



çüncü toplantı öncesi konuşan Memur Sen Başkanı Ali Yalçın memur ve emeklinin 2020 zam oranı ile ilgili "Yarın sabah gelecek teklifi bekliyoruz. Kamu işveren heyetinin bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak yarın müzareke edilebilir, kabul edilebilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum" dedi.



Yalçın sözlerine şöyle devam etti; Bizim kamu işveren heyetine teklifimizi sunduğumuz tarihten masanın başlangıcına kadar olan bir haftalık sürede gece gündüz mesai yapılmalı ve teklif tasnif süreci o süreçte yapılmalı. 657 maddeyle masaya gelmiş durumdayız.