Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap

Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
ISPARTA
G.Tarihi: 21.08.2019 13:44
0
Isparta Düğün Salonları
İndirim üstüne indirim! Tabloya bak, hesabını yap
Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi hamlesi sektörü hareketlendirdi. 1 haftada 14 bin sıfır konut satıldı. Bu ivmeyi artırmak isteyen firmalar da indirime, indirim kattı. Bazı kampanyalarda faiz 0.65’a düşürülürken, bazılarında ise peşine yüzde 20 indirim yapılıyor.
 
 
Kamu bankalarının konut kredisinde faizi 0.99’a çekmesi bir süredir ev alma talebini erteleyen tüketiciyi harekete geçirdi. Üç kamu bankasına bir haftada 35 bin talep geldi. Edinilen bilgilere göre, bankalara gelen talebin yüzde 40’ı yani 14 bini markalı konut projeleri için yapıldı. Sektör temsilcilerine göre 1.5 yıldır satılmayı bekleyen 500 bin konut bulunuyor. Yapılan faiz indirimi hareketiyle, 500 bin ev talebinin yüzde 20’sinin satılması inşaat sektörüne can suyu olacak.
 
MARKALAR FAİZİ DAHA DA AŞAĞI ÇEKTİ
 
Talep artınca, markalı konut geliştiren inşaat şirketleri de projelerinin koşullarını yenilediler. Ev almak artık çok daha cazip bir hale geldi. Firmalar, nakitte indirim imkanı sağlarken, faizi daha da aşağıya çekiyor. Peşinatı 1 yıl erteleyen de var. İşte firmaların düzenlediği kampanyalar:
 
300 bin lira kredi çeken bir tüketici, toplam ödeyeceği tutarda, 279 bin 926 lira kâr edecek. Bir ev ücretine denk gelen rakam, faiz indirimi sayesinde tüketicinin cebinde kalacak. Tüketicinin ödemesi aylık 4 bin 961 lira yerine 3 bin 577 lira, 893 bin 39 lira yerine 643 bin 926 liraya düşecek.Tüketicinin çekeceği kredi tutarının 400 bin lira olması durumunda cepte kalacak tutar, aylık 1.846 lira, toplamda da 332 bin 144 lira olacak.



190 BİN TL’DEN BAŞLIYOR
 
Sur Yapı Antalya projesi, 19 bin bağımsız bölümden oluşuyor. Dairelerin metrekareleri 47 ile 276 arasında değişiyor. Konut fiyatları 190 bin TL’den başlıyor. Firma,  faizleri yüzde 0.69’a çekerken, peşinatı sıfırlıyor. Peşinatlar 1 yıl ötelenerek tam 5 yıla bölünüyor.
 
24 AYA SIFIR FAİZ
 
Nef tarafından İstanbul Topkapı’da hayata geçirilen İnistanbul projesinde, konutların fiyatları 710 bin TL’den başlıyor, 1 milyon 836 bin TL’ye kadar çıkıyor. 24 ay sıfır faiz seçeneği bulunan projede hemen teslim konut satışı yapılıyor.
 
3 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ
 
Sinpaş GYO tarafından Bursa Osmangazi’de inşaatına başlanılan Bursa Modern projesinde toplamda 1.466 konut bulunuyor. 323 bin TL’den başlayan daire fiyatları 823 bin TL’ye kadar çıkıyor. Firma ödeme için alıcılara üç farklı seçenek sunuyor.
 
KİRA ÖDER GİBİ
 
Lens Yapı’nın, Kurtköy’deki Lens İstanbul projesinde daire fiyatları peşin 327 bin liradan başlıyor. Hemen tapu alabileceğiniz projede anlaşmalı bankalar aracılığıyla 0.99 kredi faiz oranı ile herkese ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Daire hemen kiraya verilebiliyor.
 
EN KÜÇÜK DAİRE 135 METREKARE
 
Avcılar’da hayata geçirilen Banu Evleri Ispartakule’nin yeni etabında, konutların metrekare fiyatı 3 bin 150 TL’den başlıyor, 3 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.
 
BİNA YAŞI YÜKSEKSE İNDİRİM ARTIYOR
 
Konut satış fiyatı ile gerçekleşen fiyat arasındaki farkı, konutun yaşı ve merkeze uzaklığı etkiliyor. Evin bulunduğu bölgede satılık olan konut sayısı fazlaysa da oran artıyor. Tabi burada önemli olanın ev sahibinin tavrı olduğunu da ekleyelim. Evin ne kadardır satışta olduğunu bilmek ev sahibi ile görüşmeden önce elinizi güçlendirebilir. Uzun süredir satışta olan ev için pazarlıkta daha iyi fiyatlar alabilirsiniz.
 
PAZARLIK YAP FİYATI DÜŞÜR
 
Sıfır konuta adeta hücum olduğunu söyleyen uzmanlar, ”İkinci elde pazarlık yapan fiyatı yüzde 15 düşürülebilir” diyor.
 
İkinci el bir ev alacaksınız ancak ilan fiyatları sizin bütçenizi aşıyor... Hemen vazgeçmeyin! Konutların ilana çıkış fiyatı ile gerçekleşen satış fiyatları arasında büyük farklar oluşuyor. Bu sadece Türkiye’de değil tüm dünyada böyle. İstanbul’da yaklaşık 12 yıl önce pazarlık marjları yüzde 9 seviyesindeydi. Bu günlerde sıfır konut piyasasının çok hareketli olması, ikinci elde pazarlık marjının daha da artmasına neden oldu.
 
İSTANBUL'DA EN FAZLA YÜZDE 25
 
İstanbul’da pazarlık marjları lüks semtlerde yüzde 10 olurken, bazı bölgelerde yüzde 25’e kadar çıkabiliyor. Yani ilanda 100 bin lira olan bir evi sıkı pazarlıkla 75 bin liraya alabilirsiniz. Ankara’da fark merkezde yüzde 5 olurken, diğer bölgelerde yüzde 10’a çıkıyor. İzmir’de ise bu oran yüzde 8-9 arasında değişiyor.
 
KAT MÜLKİYETİNİ SORGULAYIN
 
İkinci el konut satın alırken, kat mülkiyeti veya irtifakının olup olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Önceden bunu internet üzerinden sorgulamak mümkün değildi ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Parsel Sorgulama Uygulaması’na yeni bir özellik eklendi. Taşınmazın kat mülkiyetli mi kat irtifaklı mı olduğu ‘zemin tipi’ bölümü üzerinden sorgulanabilecek. Sorgulama ‘parselsorgu.tkgm.gov.tr’den yapılabiliyor. Kat mülkiyeti olmayan daireyi satın alırken banka kredisi kullanamıyorsunuz. Öte yandan yine arsa hisseli evlerde, farklı hisse oranları sebebiyle diğer hak sahipleriyle mahkemelik olma ihtimaliniz yüksek.  
 
KİŞİYE ÖZEL ÖDEME PLANI
 
Babacan Holding tarafından Beylikdüzü’nde hayata geçirilen Babacan Premium projesinde 41 ile 600 metrekare arasında değişen daireler stüdyodan başlıyor 6+1’e kadar çıkıyor. Başlangıç fiyatları ise 349 bin TL. Kişiye özel ödeme seçenekleri oluşturuluyor.
 
PEŞİNE YÜZDE 20 İNDİRİM
 
Akzirve’nin Strada Bahçeşehir konut projesinde, alıcıya üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. İlki, peşin alımlarda yüzde 20 indirim, İkincisi yüzde 20 peşin 60 ay sıfır faiz, üçüncüsü ise yüzde 20 peşin 120 aya kadar 0.98 faiz oranıyla banka kredisi.
 
YÜZDE 0.39 FAİZLE!
 
AND yapı tarafından İstanbul Kartal’da hayata geçirilen AND Pastel projesinde, konutların metrekareleri 66 ile 225 arasında değişiyor. Fiyatları ise 508 bin TL’den başlıyor. Firma 60 ay 0.39 faiz oranıyla yüzde 20’lik indirim fırsatı sunuyor.
 
KİRA GETİRİSİ 4 BiN LİRA
 
Şua İnşaat tarafından yapımına başlanılan Elite Concept Kadıköy-Fikirtepe projesinde, firma, 36 ay sıfır faiz fırsatı ve kişiye özel ödeme planıyla konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor.
 
3+1 DAİRE 660 BİN LİRA
 
Özyurtlar Holding tarafından İstanbul Beylikdüzü’nde hayata geçirilen Ödül İstanbul projesinde, fiyatlar 299 bin TL’den başlıyor 660 bin TL’ye kadar çıkıyor.
 
KAYNAK: GÜNEŞ
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
Isparta'da şehre örnek sokak uygulaması
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonu
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı
Isparta'da muhtarlara deprem eğitimi
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019
Isparta'da yasa dışı silah operasyonu...
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! bugün başladı
Geliri olmayana devletten destek
Isparta'da cinayet
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da cinayetIsparta'da cinayet15 Ağustos 2019
Yüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğulduYüzmek için girdiği Salda Gölü’nde boğuldu14 Ağustos 2019
Geliri olmayana devletten destekGeliri olmayana devletten destek16 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralıIsparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı15 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Isparta’da FETÖ/PDY operasyonuIsparta’da FETÖ/PDY operasyonu16 Ağustos 2019
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru15 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Bayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadıBayramda torunun torununu görmenin mutluluğunu yaşadı14 Ağustos 2019
Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!Sıfır araba boyalı çıktı! Mahkemeden emsal karar!14 Ağustos 2019
Burdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralıBurdur'da otomobil devrildi: 1'i ağır 2 yaralı16 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
Şarkıcı Bergen mezarı başında anıldıŞarkıcı Bergen mezarı başında anıldı14 Ağustos 2019
Isparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladıIsparta'da ​Zabıta’dan yaka kameralı denetim başladı16 Ağustos 2019
Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! Başkan'dan üniversiteyi kazanan öğrencilere önemli uyarı! 14 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 2019Isparta'da Jandarmadan Trafik Tedbirleri 201916 Ağustos 2019
Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!Isparta'da kötü koku sorunu vaadi yerine geliyor!17 Ağustos 2019
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 201916 Ağustos 2019