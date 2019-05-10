Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ, MEB ve TRT'nin ortaklaşa yürüttüğü '' Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi'' kapsamında 'Su Elçileri' Isparta'da öğrencilerle buluştu. Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan programlarla çocuklara su ve suyun önemi öğretiliyor.Proje Koordinatörü Özgür AYDINCAK tarafından öğrencilere suyun önemi anlatılıyor ve çizgi film karakteri MANDALİNA öğrencilerle buluşuyor.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta