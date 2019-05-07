Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ, MEB ve TRT'nin ortaklaşa yürüttüğü '' Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi'' kapsamında 'Su Elçileri' Isparta'da öğrencilerle buluştu. Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan programlarla çocuklara su ve suyun önemi öğretiliyor.Proje Koordinatörü Özgür AYDINCAK'ın katılımı ile Isparta Atabey Atatürk İlkokulunda proğram düzenledi. Okul Müdürü İbrahim Ethem ÖZTÜRK ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Bölge Müdürümüz Sn.Mahmut BERBER, Şube Müdürlerimiz Gülsün BERBER ve İbrahim DÜDEN ile Okul Yöneticileri,öğretmenler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.Oldukça eğlenceli geçen programda çocuklar çizgi film karakteri MANDALİNA ile tanıştılar.Ayrıca okulun tiyatro grubu tarafından '' SU BANKASI'' isimli oyun sergilendi ve büyük beğeni topladı.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta