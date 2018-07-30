Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Isparta ve Burdur’un lavanta ile tarihi ve doğal değerlerin tanıtımı için binlerce takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri ve ‘blogger’ları bölgeye getirdi. Isparta ve Burdur illerinde sürdürülen lavanta kırsal turizm faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen tanıtım turuna katılan konuk heyet üyeleri, ‘benzersiz mi kesinlikle eşsiz’, ‘bu nefis yeri görmen lazım’, ‘manzarası muazzam’ gibi ifadeleriyle paylaştığı kültür, tarih ve doğal güzellikler ile yeni turizm değeri lavanta tarlalarından yaptıkları paylaşımlar kısa sürede binlerce kez izlenip, binlerce beğeni aldı.Sürdürülebilir turizm ve bölge ağırlıklı yeni tur programlarının oluşturulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çalışmalarını sürdüren BAKA, sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir tanıtım programı gerçekleştirdi. BAKA’nın 3 günlük tanıtım turu programına her birinin binlerce takipçi bulunan ‘travelin'man Turkey', ‘yoldaolmak’, ‘gezimanya’, ‘gezmelerdeyim’ ve ‘gezgininayakizleri’, temsilcilerinden oluşan 6 kişilik heyet katıldı. Tanıtım ve bilgilendirme programında konuk heyet üyeleri, Burdur ve Isparta’da Kuyucak ile Akçaköy’deki lavanta tarlalarını, Sagalassos ve Kibyra antik kentlerini, eşsiz güzellikleriyle çekim merkezi olan Salda ve Eğirdir göllerini, Eğirdir Kalesi’ni, Canada ve Yeşilada’yı, Atabey İslamköy’deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’ni, Burdur’daki Lisiana Doğa’yı gezdi. Fenomenler, Burdur Ağlasun Yeşilbaşköy’de BAKA desteğiyle hayata geçirilen Yaylakent Evleri’nde davul zurna ile karşılanıp mini yöresel çalgı sipsi dinletisi ve teke yöresi halkoyunlarını da izledi.Sosyal medya ve blog yazarlarından oluşan heyet, Isparta ve Burdur’un lavanta ile doğal güzelliklerini, antik kentlerini ve diğer birçok önemli turizm değerinin drone da kullanarak çektikleri görüntüleri ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni alan fotoğraflar ve kısa videolarındaki paylaşımlarında fenomenlerin ifadelerinden bazıları şöyle:“Isparta ve Burdur illerimiz az biliniyor. Her ikisi de kendine hayran bırakan birçok şeye sahip aslında. Sayısız antik kenti, lavanta, zambak, gülü, Eğirdir’i Salda’sı ve diğer gölleri, Kovada Milli Parkı, Yazılı Kanyon’u ve dahası”. “Mutlaka görülmesi gereken Anadolu hazineleri”. “Sırf bunun için buraya gelinir”. “Tamamen nofilter saldagölü”. “Burası Salda Gölü; hep orada olan ama instagram çağı ile birlikte var olduğu fark edilip, hemen gidilip görülmek, yüzmek ve instagram fotoğraf arşivine eklenmek istenilen yer. Güzel mi, hem de çok fena güzel. Benzersiz mi evet kesinlikle eşsiz.” “Ahhhh ahhh biraz daha vaktimiz olsaydı da girebilseldik…”“Mars gezegeninin özelliklerini taşıyan iki yerden biriymiş Salda Gölü. Maldivlere benzetmektense bilimsel bir bulguya dayanan ‘Yeryüzündeki Mars’ gibi benzetmelerin daha doğru olacağını düşünüyorum. Dünyada kızıl gezegene benzeyen göl yapısının dünyada eşi benzeri yokken neden Saldivler olsun”. “Şöyle bir lavanta bahçesi var. Manzarası muazzam”. “Mor rengin ayrı bir çekim gücü var sanki. Ne dersiniz?” “Bu nefis yeri görmen lazım”. “Şu sıralar tam lavanta mevsimi ve renkler tüm ihtişamıyla sizi karşılıyor”. “Gezimde keyif aldığım en güzel anlardan biri Eğirdir Gölü. Keşfedin”BAKA