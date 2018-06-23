Son rakam açıklandı: 1 milyonu geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözecek olan 'İmar Barışı'na iki hafta içerisinde rekor bir katılımla 1 milyondan fazla kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki iki hafta önce ilk başvuruların alındığı 'İmar Barışı'na ait son rakamları paylaştı.



BAYRAM SONRASI REKOR KATILIM



Bayram sonrası düzenlemeden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahibi vatandaşların sayısında rekor bir artış yaşandığına vurgu yapan Bakan Özhaseki, İmar Barışı'na başvuru sayısının iki hafta içinde 1 milyon 38 bin 655 rakamına ulaştığını kaydetti.



BEDELİNİ YATIRAN BELGESİNİ ALACAK



Vatandaşın başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacağını belirten Bakan Özhaseki, böylece vatandaşların kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacağını söyledi.