Son dakika! Isparta'da trafik kazası

- Isparta-Antalya karayolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, tüneller mevkinde Tayfun K. yönetimindeki 07 EOK 20 plakalı hafif ticari araç ile İsmail S. idaresindeki 34 VR 1628 plakalı minibüs çarpıştı. Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan zeminde sebebiyle meydana gelen kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Gülsüm Koçak yaralandı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.ISPARTA (İHA)