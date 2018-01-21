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Son dakika! Isparta'da kötü koku problemi çözüldü

Belediye Başkanı Günaydın: “Mevcut koku bizimle alakalı değil”

Son dakika! Isparta'da kötü koku problemi çözüldü
ISPARTA 0
böcüzade
  - Isparta'da kötü koku problemi çözüldü
  - Belediye Başkanı Günaydın: “Mevcut koku bizimle alakalı değil”  

  ISPARTA (İHA) - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin Atık Su Arıtma Tesislerinde yaptığı incelemelerde koku sorununu çözdüklerini belirterek, “Koku birimini 0-300 arasına düşürdük. Bundan sonra koku sorunu olmayacak. Koku olduğunda mevcut koku bizimle alakalı değil” dedi.  

  Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, burada ilgili belediye başkan yardımcıları, daire müdürlerinden bilgiler aldı. Yaklaşık 3 saat boyunca tesislerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Belediyesi olarak çevre konusunda oldukça titiz davrandıklarını belirtti. Daha önceki açıklamalarında da ‘Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesislerinde koku sorunu çözüldü’ dediğini hatırlatan Başkan Günaydın, “Evet Isparta Belediyesi olarak koku sorununu çözdük. Vatandaşlarımız artık Sav yolundan geçerken koku sorununu yaşamıyor. Özellikle Sav halkımız başta olmak üzere bunu tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum” şeklinde konuştu.

  “Belediye ile alakası yok”
  Yaşanan mevcut kokunun Isparta Belediyesi ile ilgili olmadığını hatırlatan Başkan Günaydın, “Gelen kokunun Isparta Belediyesi ile alakası yok” diye konuştu.
  Geçmişte yapılan ölçümlerde tesislerde 1061 koku birimi çıktığını ancak o dönemde Deri Organize Sanayi Bölgesindeki koku biriminin ise 13 bin çıktığına değinen Başkan Günaydın, kendilerinin uzun süredir koku birimini 0-300 arasına da....











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