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SON DAKİKA ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI...

Isparta'da Kyk İnşaatından Demir Hırsızlığına Suçüstü

SON DAKİKA ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI...
ISPARTA
G.Tarihi: 18.01.2018 20:11
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böcüzade
Isparta'da Kyk İnşaatından Demir Hırsızlığına Suçüstü
Isparta’da at arabasıyla gittikleri KYK inşaatının depo kısmından, tel örgüyü keserek içerde demir hırsızlığı yaptığı öne sürülen biri çocuk, 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Isparta'da at arabasıyla gittikleri KYK inşaatının depo kısmından, tel örgüyü keserek içerde demir hırsızlığı yaptığı öne sürülen biri çocuk, 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Isparta'da yapımı devam eden kamu kurumu inşaatında demir hırsızlığı yaptıkları öne sürülen biri çocuk, ikisi kadın olmak üzere 3 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay bugün öğle saatlerinde Isparta Sanayi Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yükseköğrenim öğrenci yurdu inşaatında hırsızlık yapıldığı bilgisini alan Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu Ekipleri harekete geçti. Olay yerine kısa süre sonra sivil asayiş ekipleri sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucunda at arabalı 3 kişinin, inşaatın depo kısmında bulunan demirleri alarak yükleme yaptıkları esnada baskın yaptı. Baskında, biri çocuk olmak üzere M.Y. (15), M.Ö. (18) ve N.U. (24) isimli 3 şüpheli suçüstü yakaladı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, şüphelilerin inşaat deposu arka kısmındaki tel örgüde 1 metre çapında kesim yaparak içeri girdikleri ve hırsızlık olayını bu şekilde gerçekleştirmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan 3 şüpheliden M.Y., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edilirken, diğer 2 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. 

ISPARTA (İHA)







Isparta Haber Ajansı
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