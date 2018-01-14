Son dakika! Isparta’da yataktan adam hayatını kaybetti

- Isparta’da yataktan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti



- Isparta’da 77 yaşındaki şeker hastası adam yataktan düşme sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 00,30 sıralarında Davraz Mahallesi 142.Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evindeki yatağında yatmakta olan Mehmet Emin Örmeci (77), yataktan düşme sonucu ağır yaralandı. Yataktan düşen yaşlı adam eşi tarafından hareketsiz vaziyette bulundu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.



ISPARTA (İHA)