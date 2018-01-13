Son Dakika! Isparta’da fuhuş operasyonu

Isparta’da fuhuş operasyonu



Isparta'da fuhuş yaptığı tespit edilen bir kadın ve müşteri konumundaki bir erkek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde bir apartta fuhuş yapıldığı bilgisini alan Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Topladıkları istihbari bilgiler ve yaptıkları araştırmalar doğrultusunda operasyonu başlatan Ahlak Bürosu Ekipleri, belirlenen adresi bir süre takibe aldı. Adres yakınlarında bekledikleri esnada bir erkek şahsın elinde telefonla konuşur vaziyette gelerek söz konusu adrese girdiğini tespit eden Ahlak Bürosu Ekipleri, yapılan operasyon ve sorgulama sonucunda, Y.Ş. (26) isimli şahsın 150 TL karşılığında G.D. (36) ile fuhuş yaptığını ortaya çıkardı.

Olayla ilgili Y.Ş. ve G.D. ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi. Şahısların fuhuşla mücadele komisyonuna gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, fuhuş yapıldığı belirlenen evin ise 90 gün süre ile mühürleneceği belirtildi.



ISPARTA (İHA) -