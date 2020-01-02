Son dakika haberi: Mobilyada KDV indirimi

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, mobilyadaki KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü" dedi.



Son dakika haberine göre Bakan Albayrak, " Mobilyadaki KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü" açıkladı.



Çanakkale'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum" dedi.

