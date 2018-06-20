', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Son 1261 gün emekliliği belirler

Son 1261 gün emekliliği belirler
ISPARTA
G.Tarihi: 20.06.2018 10:20
0
Isparta Düğün Salonları
Son 1261 gün emekliliği belirler
Emeklilik çalışanların statülerine göre, yani SSK’lı (4-a), Bağ-Kur’lu (4-b) veya devlet memuru (4-c) olmalarına göre farklılık gösterir. Her bir statü içerisinde bulunanların belirli koşulları yerine getirmesi beklenir. Ayrıca, kadın çalışanla erkek çalışan arasında da emeklilik koşullarının tamamlanması bakımından farklılıklar vardır.

EMEKLİLİK İÇİN 3 ŞART

Genel olarak bir veya birden fazla işverene bağlı olarak hizmet sözleşmesiyle çalışanlar için 4-a, yani eski adıyla SSK koşulları geçerlidir. Bu sigortalılar için emeklilikte üç koşulun bir arada yerine getirilmesi şarttır. Hem emeklilik için gerekli yaşı tamamlayacaksınız, hem prim ödemeniz dolmuş olacak hem de başlangıçta erkek ve kadın için farklı olan sigortalılık süreniz tamamlanacak. İşte bu üç koşul tamamlanınca emekli aylığına hak kazanırsınız.

SSK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. Sigortaya giriş tarihinize göre emeklilik yaşınız ve ne kadar prim ödeyeceğiniz ortaya çıkıyor. Sigortalıların emeklilik koşullarında zaman içerisinde yapılan yasal değişiklikler ise farklı emeklilik tarihlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

8 EYLÜL 1999 VE 30 NİSAN 2008 KRİTİK TARİHLER

1999’da emeklilik şartları yeniden düzenlendi ve ilk kez 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 oldu.

Daha sonra yeniden bir düzenleme yapıldı ve bu sefer 30 Nisan 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için, kademeli bir geçişle emeklilik yaşı 2036’dan sonra her yıl bir yaş artırılarak, erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65’e çıkarıldı. Emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı. Yani, emekli olabilmek için yaş ve prim ödeme gün sayısı şartı zaman içerisinde yükselmiş oldu.

Bu tarihlerden önce ve sonra sigortalılık girişi olanlar için emeklilik koşullarını ciddi bir şekilde değiştiriyor. Örneğin, 9 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemek zorunda. Buna karşılık, 7 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan kişi, kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödediğinde emekli olabiliyor. Bir gün erken sigortalılık 2 yıl erken emeklilik anlamına gelebilir.

18 YAŞ ÖNCESİ SİGORTALILIK ÖNEMLİ Mİ?

Sigortaya başlangıç yaşı tüm sigortalılar bakımından önemlidir. 18 yaş öncesi çalışmaların emekliliği nasıl etkilediği hep tartışılmıştır. Konu çalışanlar bakımından iyi bilinmediği için emeklilik tarihi hesaplamalarında yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu bakımdan, 1 Nisan 1981 tarihi önemlidir. Bu tarihten itibaren, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul ediliyor.

Ancak bu tarihten önceki süreler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının hesabına dâhil ediliyor. Daha açık bir anlatımla, sadece 18 yaşından önce ödenen primler işinize yarıyor ve bunlar toplam prim gününüze ekleniyor.

Sigortalılık süreniz ise her halükârda 18 yaşında başlıyor. Ancak emeklilikte kademeli geçiş sonrası yaş şartı yükseldiği için sigortalılık süresinin 18 yaşından sonra başlaması problem olmaktan çıktı. Yalnızca malullük ve ölüm aylığında bu sorun yaşanabiliyor.

EMEKLİLİKTE SON 7 YILA DİKKAT EDİN

Emeklilikte, aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresi esas alınıyor. Bu kural sadece SSK’lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor.

Sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi statüde hizmeti varsa, yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçmişse, o statü şartlarıyla emekli olunuyor. Son 7 yıl hizmet süresi eşitse en son tabi olunan statüye göre emeklilik aylığı bağlanıyor. Örneğin, sigortalının hem SSK, hem Bağ-Kur prim ödemesi varsa, son 7 yıllık fiili prim ödeme süresi içinde en fazla SSK statüsünden prim ödemişse SSK’dan, en fazla Bağ-Kur statüsünden prim ödemesi varsa Bağ-Kur’dan emekli aylığı bağlanıyor. Primler eşitse son sigortalılığı hangi statüde ise o statüden emekli aylığı bağlanıyor.

Son 7 yıl, sigortalılık süresi veya yaş şartının yerine getirildiği tarihten geriye doğru 7 yıl değil, son prim ödeme tarihinden geriye doğru prim ödenen 7 yılı ifade ediyor. Yani, toplam prim gün sayısının son 2520 günü. Bu konu bilinmediği için, kötü sürprizlerle karşılaşanlar olabiliyor.

1 EKİM 2008 SONRASI FARKLI

Hemen ifade etmekte fayda var, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra, yani yeni sosyal güvenlik uygulamalarının başladığı tarihten sonra bu kuralda değişiklik oldu. Buna göre, 1 Ekim 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için son yedi yıl sigorta primleri değil, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirleniyor.

KAYNAK
MİLLİYET / CEM KILIÇ
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün Basın Bülteni​
Öğrenciler dikkat! Yeni dönem başlıyor
Maaşlar 637 TL, ikramiyeler 27 bin TL artacak
Son 1261 gün emekliliği belirler
Uluborlu'ya dışarıdan kiraz girişi yasaklandı
Isparta itfaiyesinden yılan operasyonu
7 BÖLGEDEN GELEN YÖRESEL LEZZETLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Yeni dönem başladı! Artık satamayacaklar
Isparta MHP Milletvekili adaylarından ITSO’ya seçim ziyareti
ISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK PROJESİ
Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!
9.Cumhurbaşkanı Demirel, adını taşıyan üniversitede anıldı
Isparta Sütçüler’de Kekik ve Gül Şenliği
Isparta'nın seçimden beklentisi ne?
Akkeçili Köyü Yörük Şöleni
MHP'DEN ISPARTA TİCARET BORSASI ZİYARETİ
Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model
Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var
Güneykent'te coşku dolu hasat festivali
Güneykent 4. Gül Hasat Festivali başladı
Bağ-Kur’luya emeklilik müjdesi! Borcu siliniyor
Kamu yönetimine yeni sistem
Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti
Isparta polisi hem denetledi hem bayramlaştı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak Güller Diyarı Isparta’da çifte bayram yaşanacak 13 Haziran 2018
Güneykent'te coşku dolu hasat festivaliGüneykent'te coşku dolu hasat festivali17 Haziran 2018
Isparta'da Deniz bisikleti alabora olduIsparta'da Deniz bisikleti alabora oldu15 Haziran 2018
Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız varÇalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var18 Haziran 2018
Güneykent 4. Gül Hasat Festivali başladıGüneykent 4. Gül Hasat Festivali başladı17 Haziran 2018
Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!Isparta’ya kuvvetli yağış uyarısı!18 Haziran 2018
Demirel, 3.vefat yıldönümünde İslamköy’de anılacak Demirel, 3.vefat yıldönümünde İslamköy’de anılacak 13 Haziran 2018
Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni modelErdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model18 Haziran 2018
Yeni dönem başladı! Artık satamayacaklarYeni dönem başladı! Artık satamayacaklar19 Haziran 2018
Eğirdir’de trafik kazası: 1 yaralı Eğirdir’de trafik kazası: 1 yaralı 14 Haziran 2018
Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti Deniz bisikletiyle göle açılan İranlı genç hayatını kaybetti 16 Haziran 2018
Isparta’daki AVM’ler bayramın 1. günü kapalı olacak Isparta’daki AVM’ler bayramın 1. günü kapalı olacak 13 Haziran 2018
ISPARTA'DA PİKNİK İÇİN TÜM MALZEME VE MANGALLIK ET ÜRÜNLERİ BURADAISPARTA'DA PİKNİK İÇİN TÜM MALZEME VE MANGALLIK ET ÜRÜNLERİ BURADA14 Haziran 2018
ISPARTA'DA BAYRAMLIK ŞIK AYAKKABILAR BURADAISPARTA'DA BAYRAMLIK ŞIK AYAKKABILAR BURADA14 Haziran 2018
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduYalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu19 Haziran 2018
SDÜ Hastanesi’nde erken bayramlaşma SDÜ Hastanesi’nde erken bayramlaşma 13 Haziran 2018
Isparta’da protokol bayramlaştı Isparta’da protokol bayramlaştı 15 Haziran 2018
Isparta’da satışa hazır 11 paket eroin ele geçirildi Isparta’da satışa hazır 11 paket eroin ele geçirildi 14 Haziran 2018
Isparta polisi hem denetledi hem bayramlaştı Isparta polisi hem denetledi hem bayramlaştı 16 Haziran 2018
ISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK PROJESİISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK PROJESİ18 Haziran 2018