Ağustos ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 47.13 ile kabakta oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 43.34 ile salatalık takip etti.Ağustosta üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendiren Bayraktar, 6 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 14 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artışı gerçekleştiğini söyledi.Bayraktar, bu dönemde marul, kuru fasulye, nohut, kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığına işaret ederek,ifadelerini kullandı.Bayraktar, üretici fiyatlarındaysa 7 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 11 üründe azalma, 12 üründe fiyat artışı olduğunu kaydetti. Üretici fiyatlarında maydanoz, yeşil soğan, limon, elma, pirinç, kuru kayısı ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığına vurgu yapan Bayraktar,dedi.