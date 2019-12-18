Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğrencileri Fidanları Toprakla Buluşturdu

Yüksekokul akademisyenleri, öğrencileri ve Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Başkan Parlak ilçeye ilişkin öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Başkan Parlak, tamamlanma aşamasında olan yüksekokulun ilçenin gelişimine önemli katkıda bulunacağını söyleyerek “İlçemiz kültürel ve sosyal etkinlikler konusunda zenginliğe sahip ve yeni kurulacak okul ile ilerleme yolunda hızlı adımlar atacak.” diye konuştu.Ardından Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Songur, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Şöhret, Dr. Öğr. Üyesi İnci Polat Sesliokuyucu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Seraceddin Sesliokuyucu, Sivil Havacılık Yüksekokulunda bünyesinde yapımı bitmek üzere olan yemekhane, kantin, derslikler, kütüphane ve konferans salonunu gezerek öğrencilere bilgi verdi.SDÜ