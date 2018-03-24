

- Silahlı yağma suçundan aranan şahıs sanayide yakalandı

Isparta’da silahlı yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, birden fazla kişi ile silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen S.Ü. takibe alındı.

Emniyet güçleri, Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunduğu tespit edilen S.Ü.’yü kıskıvrak yakalayarak cezaevine teslim etti.



ISPARTA (İHA) -



