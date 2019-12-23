Meteorolojiden dün yapılan fırtına uyarısının ardından bu sabah fırtına etkisini gösterdi. Bu saatlerde ise şehirde fırtına ile birlikte yağmur etkili oluyor.



Yapılan uyarıda; ‘Güney Akdeniz’de halen kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmekte olan rüzgarın, kuvvetini arttırarak akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 8-10 kuvvetinde (90-100 km/s) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 23 Aralık 2019 Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara (ulaşımdaki zorluklar ve çatı uçmaları vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denilmişti.



Şehirdeki şiddetli lodos nedeniyle bazı yerlerde küçük çaplı kazaların ve olayların meydana geldiği belirtiliyor.



Isparta’da bu sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam eden fırtınanın hızı, zaman zaman 60 kilometreye çıkardı. Şiddetli fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öğrenildi.