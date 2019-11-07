SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN BELEDİYEMİZ TARAFINDAN PUL BASTIRILDI...

Senirkent Belediyesi olarak ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacı ile 8 farklı pul bastırıldı.Belediyemiz, Senirkent'in tanıtımı için farklı çalışmaları hayata geçirerek kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere kişisel pul uygulamasına geçti.Posta pullarını PTT Pazarlama ve Satış Şefi Refik ÖZBUNAR, Pazarlama ve Satış Sorumlusu Hüseyin DEVECİOĞLU tarafından Belediye Başkanımız Kadir HEYBELİ’ye makamında takdim edildi.İlçemize Hayırlı Olması Temenniyle...