- Şehitlerin cenazeleri gözyaşlarıyla morgdan alındı- Ambulanslarla alınan cenazeler sırasında vatandaşlar tekbir getirdi, uçağın düştüğü bölge halkından bazı vatandaşlar gözyaşını tutamadıIsparta'nın Yalvaç ilçesinde düşen askeri uçakta şehit olan 3 askerin cenazeleri memleketlerine gönderilmek üzere tekbir ve gözyaşları içerisinde ambulanslarla uğurlandı.Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı CASA tipi askeri eğitim uçağı, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde saat 14.30 sıralarında düştü. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112, itfaiye ile askeri ekip ve Kara Kuvvetlerinden helikopter sevk edildi. Uçağın enkazına ulaşan helikopterde görevli askerler, 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askerin şehit olduğunu belirledi. Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken, enkaz bölgesinde inceleme yapan askeri yetkililer kazada şehit olan Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ile Astsubay Ömer Kadir Arlı'nın cenazesini aldı. Şehitlerin cenazeleri askeri helikopterle Yalvaç Stadı'na getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslarla şehitlerin cenazeleri otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesine götürüldü.Otopsi işlemleri öncesinde Adli Tıp Morgunda güvenlik önlemleri alınırken, morg girişine, cenaze araçlarına ve ambulanslara Türk Bayrakları asıldı. Savcının otopsi bitmesinin ardından ise şehitlerin cenazeleri 3 ayrı ambulansla alınmak üzere askerler tarafından morgdan çıkarıldı. Morg önüne toplanan komutan, asker ve çok sayıda vatandaş ise tekbir ve gözyaşları içerisinde şehit askerleri uğurladı.Ambulansla Yalvaç Futbol Stadyumuna götürülen şehitlerin cenazeleri, havayoluyla önce Konya’ya, ardından yine havayoluyla Eskişehir’e gönderilecek. Eskişehir’den ise şehitlerden Astsubay Ömer Kadir Arlı'nın cenazesi Kütahya’ya, Binbaşı Ümit Karamustafa ile Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın cenazeleri ise Ordu’ya gönderilecek.ISPARTA (İHA)