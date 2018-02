Isparta Belediyesi Köy Buluşmaları bu hafta Kuleönü Beldesinde düzenlendi. Programa İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş ve İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan katıldı. Programda şehitler rahmet ve minnetle anıldı, eller semaya açıldı dualar edildi. Isparta Belediyesinin yaptığı birçok yatırımlarla da Türkiye’de birincilikleri elde ettiğine değinen Başkan Günaydın " Isparta’ya ikinci belediye başkanı olduğumuzda şehrimiz yerle bir olmuş. Teslim ettiğim, masalar, kasalar, paralar, pullar hepsi kaybolmuş gitmiş. Sıfıra düştüğünüz zaman iflas etmek demektir. Geldiğimde 630 milyon lira borç olmuş, sıfıra gelmen için 630 milyon kazanman lazım. Çok şükür bütçemiz şu an 630 milyon liradır. Kendimize geldik, büyük yatırımlar yapıyoruz. Isparta Belediyesi ilk defa bütçesi artı 25 milyon lira olarak fazla vermiştir." dedi.Program öncesinde Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve Kuleönü Belediye Başkanı Sezayi Çakır beldede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Günaydın, 1979 yılında Diyarbakır Çınar’da şehit düşen Bayram Akkayon’un eşi Hatice Akkoyun ile kayınvalidesi Rabia Çakır’ı, yine 1976 yılında Kıbrıs’ta şehit düşen Zekeriya Gümüşkaya’nın eşi Ayşe Gümüşkaya, kızı Hafize Çaylı, kardeşi Ali Gümüşkaya’yı ziyaret etti. Başkan Günaydın burada ailelere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdiminde bulundu.Kuleönü Çok Amaçlı Düğün Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin düzenlenmesine vesile olan Başkan Günaydın’a teşekkür eden Kuleönü Belediye Başkanı Sezayi Çakır, “Böylesine anlamlı bir programın beldemizde düzenlenmesinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” dedi.TSK’nın, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı’ başta olmak üzere şehit düşen tüm güvenlik görevlilerine Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman Mehmetçikleriyle ve tüm güvenlik güçlerimiz ile birlikte” dedi. Günaydın, “Kahraman askerlerimiz şu anda çarpışıyor. Isparta’mızın, Türkiye’mizin dualarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarıyla sınırımızdaki bu tehlikeleri ortadan kaldıracağız. Türk Milleti bu illetten kurtulacak. Bu operasyonlarda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.Belediyenin genel yatırımlarından ve yaptığı çalışmalardan da bahseden Başkan Günaydın, belediye olarak büyük yatırımlara imza attıklarını belirtti. Isparta Belediyesinin yaptığı birçok yatırımlarla da Türkiye’de birincilikleri elde ettiğine değinen Başkan Günaydın, “Şehirde ne varsa köyde de olacak diye sloganımız vardı. Bu programları neden daha önce yapmadınız derseniz, çünkü bir insan kendisine bakabiliyorsa, kendini belirli noktaya getirebildiyse ancak çevresine yardım edebilir, bakabilir. Isparta’ya ikinci belediye başkanı olduğumuzda şehrimiz yerle bir olmuş. Teslim ettiğim, masalar, kasalar, paralar, pullar hepsi kaybolmuş gitmiş. Sıfıra düştüğünüz zaman iflas etmek demektir. Geldiğimde 630 milyon lira borç olmuş, sıfıra gelmen için 630 milyon kazanman lazım. Çok şükür bütçemiz şu an 630 milyon liradır. Kendimize geldik, büyük yatırımlar yapıyoruz. Isparta Belediyesi ilk defa bütçesi artı 25 milyon lira olarak fazla vermiştir. Nüfusuna oranla yatırım birincisi Isparta Belediyesi. Yaşanabilir şehirlerarasında Türkiye birincisi Isparta. Altyapıya önem vermezler, altyapısını Türkiye’de bitiren vilayet Isparta Belediyesidir. Şehrin her tarafını bin km asfalt yapan nüfusuna oranla Türkiye birincisi Isparta’dır. Benim karşımda muhalif olanlar veya bu işte kıskananlar bu sefer bize saldırmaya başlıyorlar. Hatta bir milletvekili de, ‘Yusuf Ziya Günaydın milletin gözüne baka baka yalan söylüyor’ diyor. İşte milletin gözüne baka baka konuştum. Yalan mı değil mi bir araştırsın. Evet Isparta’mız Türkiye şehirlerinde her konuda tek şehir, birinci şehir. Yarın yine çıkacaklar söyleyecekler, desinler biz işimize bakıyoruz. " diye konuştu.Şehrin 204 köyünü, 12 ilçesini Isparta olarak gördüğünü ve şimdiye kadar 60 köye gittiğini söyleyen Günaydın, bu kadar köy gezen neredeyse milletvekili olmadığını ifade etti. Günaydın, " Isparta Belediyesi olarak bir yerlere gelmişiz, şimdi de bütün Isparta’mıza şemsiye olabilir miyiz? düşüncesindeyiz. Borcu derdi olan etrafına bakabilir mi? Şimdi vergi, sigorta borcumuz yok ve vergi ve sigorta borcu taksitlerini de üç ay önceden ödeyen bir belediyeyiz. Böyle bir belediye Türkiye’de yok” dedi.Konuşmaların ardından İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan sahne aldı. Beyhan sahneye özel olarak diktirdiği asker kamuflajlı elbiseleriyle çıkarken seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle dinleyenleri mest etti.İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş ise Hucurât Suresi 10. Ayetinde yer alan ‘Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız’ üzerine konuştu. Kardeşliği zedeleyen 6 maddeyi dile getiren Karataş, bunların alay etme, kaş göz işareti yapma, kötü lakap takma, önyargılı olma, casusluk yapma ve gıybet olduğunu anlattı. Bu günahları insanların kibir ve haset ile kıskançlıktan işlediğine dikkat çeken Prof. Karataş, bu günahların ilacının ise insanların birbiri arasında ikramlaşması, hediyeleşmesi ve selamlaşmanın yayılması olduğundan bahsetti. İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş, “Biz kardeşiz. Kardeşliğimizin kıymetini bilmeliyiz. Kardeşliği bozan bu 6 şeyden uzak durmalıyız. Kaş, göz hareketleriyle, birbirimize kötü lakaplar takmak bunlar aramızı açar. Alay haramdır. İnsanları kusuru ile sevmeliyiz” şeklinde konuştu.Program Kuleönü Beldesinde oturanların 2 günde okumuş olduğu bin 678 Fetih Suresi, 7 bin salavatla birlikte Afrin Operasyonu başta olmak üzere bugüne kadar şehit düşen tüm güvenlik kuvvetlerimiz için eller semaya açıldı dualar edilirken, gazilerimize de acil şifalar dilenerek son buldu.Kuleönü Beldesinde öğlen saatlerinde ise çocuklar için ‘Çat, Pat, Küt’ isimli çocuk tiyatrosu gösterimi ile mehteran ekibi yer aldı. Yine program kapsamında çocuklar için balon parklar kuruldu ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.ISPARTA (İHA)