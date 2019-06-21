Şehit Göksel Koç İsmi Daima Yaşatılacak

Şehit Göksel Koç İsmi Daima Yaşatılacak
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Şehit Göksel Koç İsmi Daima Yaşatılacak

Geçtiğimiz yıl görev yaptığı Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında hain terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada kahramanca şehit olan Jandarma 6.Kademe Uzman Çavuş Şehit Göksel Koç’un adı okulda yaşatılacak. Mavikent Ortaokulu’nun ismi düzenlenen bir törenle Şehit Göksel Koç Ortaokulu oldu.
Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda düzenlenen törene Vali Ömer Seymenoğlu, kahraman şehidimizin annesi Sayın Meryem Koç, eşi Sayın Banu Koç, çocukları Sayın Sıla ve Ecem Naz Koç, kız kardeşi Sayın Selma Koç ile Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, askerler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda aynı zaman kahraman şehidimiz adına bir köşe de oluşturularak açılışı gerçekleştirildi. Açılış sırasında bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu, şehit ailesinin il dışında yaşaması dolayısıyla yapılan törenin eğitim dönemi dışında yapıldığını belirterek 2019-2020 eğitim döneminin açılış törenini Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda yapacaklarını söyledi.

“Şehitler Ölmez”
Şehitlerin ölmediğinin altını çizerek konuşmasına devam eden Vali Seymenoğlu, “Şehitler ölmez. Biz inanmış insanlarız. Dinimiz bunu emrediyor. Allah yolunda, millet yolunda, devlet yolunda, din yolunda şehit olanlara ölü demeyiniz diyor. Biz de bunu kabul ediyor ve inanıyoruz. Göksel kardeşimiz ölmemiştir diyoruz. Ancak ateş düştüğü yeri yakıyor. Elbette bizler devlet olarak, millet olarak, eş dost olarak çok üzüntülüyüz. Elbette bu üzüntüyü bizler de yaşıyoruz. Ancak en büyük üzüntüyü mutlaka şehidimizin annesi yaşıyordur. Yine en büyük üzüntüyü sevgili eşleri, çok değerli kızları, kardeşleri ve yakınları bizden daha çok yaşıyordur. Bizim yaptığımız sadece büyük bir fedakârlık yapan şehidimizin adını anarak, ismini yaşatarak, ona sahip çıkarak, ailemizin acısını bir nebze olsa azaltmaya çalışmak, yoksa o acı düştüğü yeri yakıyor. Allah daha büyüklerinden, daha beterinden bu milleti korusun diyoruz.

“Millet Olmak, Devlet Olmak Kolay Değil”
Ama şehit olmadan da gazi olmadan da devlet olunamıyor. Tarihimizden bu yana yüzbinlerce şehidimiz oldu. Dün de oldu bugün de oldu, yarın da olacaktır. Çünkü millet olmak, devlet olmak kolay değil, bu şanlı al bayrağı dalgalandırmak, bu minarelerde ezan sesini sürdürebilmek için mutlaka birilerinin fedakârlık yapması gerekiyor. Ne zaman nerede neyle karşılaşacağımız belli olmuyor. Aileye sabırlar diliyorum, devlet olarak bizler her zaman yanlarındayız, gerek sivil bürokrasi olsun, gerek askeri erkân olsun, siyasetçiler her zaman yanınızdayız. Bugün yapabildiğimiz bu, belki ileride daha fazla şeyler yapabiliriz. Ama niyetimiz iyi, şehit bizim şehidimiz. Annesi, eşi, çocukları, kardeşleri, akrabası, yakınları bizim kardeşimiz, akrabamız, bizim anamız bacımız diyoruz.” dedi.

“Anacığım Ağlama Göksel Ölmez ”
Programda okunan şiirden alıntı yapan ve kahraman şehidimiz Göksel Koç’un annesi Sayın Meryem Koç’a dönen Vali Seymenoğlu “ Biraz önce genç kızımızın okuduğu şiirdeki gibi, ‘Anacığım ağlama diyor, şehitler ölmez diyor.’ Bunun üstüne daha fazla söz söylemeye gerek yok. Anacağım ağlama Göksel ölmez.” dedi.

Şehidimizin Adı,  Köyünde de Gölete Verildi
Vali Seymenoğlu, protokol üyeleri ve şehidimizin ailesiyle birlikte kahraman şehidimizin memleketi Keçiborlu ilçesi Kozluca köyüne geçerek burada DSİ’ye ait gölete, Şehit Göksel Koç isminin verilmesi için düzenlenen programa katıldılar.
Vali Seymenoğlu, kahraman şehidimizin ailesiyle birlikte kurdeleyi keserken, ardından kahraman şehidimiz anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Vali Seymenoğlu son olarak şehidimizin ailesiyle birlikte kahraman şehidimiz Göksel Koç’un ve yine kahraman şehidimiz Ramazan Yiğit’in kabrini ziyaret ederek dua etti.


 
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