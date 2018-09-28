BASIN BÜLTENİHastanemizde hastalarımıza fayda sağlamak amacıyla C ve D bloklarımızda olmak üzere 2 adet kütüphane kurulmuştur. Kütüphanemizde bulunan kitaplarımızın tamamı personellerimiz tarafından bağışlanmış olup; bağış yapan tüm personellerimize Isparta Şehir Hastanesi olarak teşekkür ediyoruz.Hastanemizde yatan hastalarımızın ve refakatçilerimizin yattıkları sürede kitap okuyabilmeleri amacıyla kurulan kütüphanemizden faydalanmaları için yattıkları bloklardaki kütüphanelere başvurmaları yeterli olacaktır.Isparta Şehir Hastanesi