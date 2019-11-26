Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak

Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak
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Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak

Hakkâri Yüksekova 2. Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı’nda askerlik görevini yaparken 9 Temmuz 1999 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada kahramanca şehit olan Jandarma Er Ramazan Yiğit’in adı, eski ismi Merkez İmam Hatip Ortaokulu olan okula verilerek ölümsüzleştirildi. Okulun şehidimiz ve ailesi için başka bir önemi de var. Kahraman Şehit Ramazan Yiğit, ortaokulu isminin verildiği okulda okurken, babası Ali Yiğit ise aynı okulda 25 yıl boyunca görev yaptı. Ayrıca okulun şu anki müdürü olan Ali Osman Avcı’da kahraman şehidin çocukluk arkadaşı.

Şehit Ramazan Yiğit İmam Hatip Ortaokulu’nun isim değişikliği için düzenlenen törene, başta şehidimizin babası Sayın Ali Yiğit, annesi Sayın Faden Yiğit olmak üzere Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Kara Havacılık Okul Komutanı Albay Alper Naldöken, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin akrabaları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan şehidimizin babası Sayın Ali Yiğit, “Bugün burada oğlum şehit Ramazan Yiğit’in isminin okula verilmesi ve şehit Ramazan Yiğit köşesinin açılması için toplanmış bulunmaktayız. Geldiğiniz ve bizleri mutlu edip onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 25 yıl bu okulda görev yaptım. Görev yaptığım bu okulda şehidimizin bir geçmişi var ve 20 sene sonra tekrar yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Oğlum Ramazan’ın benim görev yaptığım okulda yaşatılacak olması beni ayrıca gururlandırdı. Buradan Mehmetçiğe selamlar.” dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ise yaptığı konuşmada, “ Şehidimiz 21 yaşında 1999 yılında 20 yıl önce bu vatan için Hakkâri’de kahramanca şehit oldu. Şehidimizi unutmamak bizim görevimiz ve unutmayacağız da.  Bugün burada şehidimizin adını yaşatmak ve babasının yıllarca hizmet ettiği bu okulda evladının ismini yaşatmak bizim vazifemiz.” dedi.

Okul Müdürü ve şehidimizin arkadaşı Ali Osman Avcı’nın yıllar önce Ramazan Yiğit şehit olduğunda kaleme aldığı şiirin bir öğrenci tarafından okunması duygu dolu anlar yaşatırken, minik öğrencinin Kur’an-ı Kerim tilaveti de ilgiyle dinlendi. Ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua edildi.

Tören, okul girişinde oluşturulan Şehit Jandarma Er Ramazan Yiğit köşesinin açılış kurdelesinin, şehidimizin babası Sayın Ali Yiğit, annesi Sayın Faden Yiğit ve protokol üyeleri tarafından kesilmesiyle sona erdi.
 
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