Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Isparta Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 24 Haziran seçimlerinde göstermiş olduğu özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.Isparta Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gülnihşah Çokdinç imzası taşıyan Teşekkür Belgesi, Seçim Müdürü Yücel Demiralay tarafından, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a takdim edildi. Başkan Günaydın, Teşekkür Belgesinden dolayı memnuniyetini ifade etti. Takdim edilen belgede, “24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde göstermiş olduğunuz özverili, gayretli çalışmalarınızdan dolayı şahsım ve Isparta Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı adına teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim” görüşlerine yer verildi.ISPARTA BELEDİYESİ