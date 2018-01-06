SDÜ'YE EK ÖDENEK TAHSİS EDİLDİ

Sdü'ye 3 Milyon TL Ek Ödenek

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bütçesine 3 milyon TL ek ödenek tahsis edildi.



Yükseköğretim'de 'Kurtuba Modeli' uygulayan, 'İlham Veren Üniversite' mottosu ile Isparta, Batı Akdeniz, Türkiye ve Dünya'ya bilimsel bilgi üreten, SDÜ'ye Maliye Bakanlığı'ndan sevindirici haber geldi. SDÜ bütçeye ek ödenek talebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de destekleri ile Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı. Buna göre 2018 yılı için 98 bin öğrenci, 2 bin 149 akademik, bin 548 idari ve bin 812 çalışanı ile Isparta ekonomisinde önemli bir yere sahip olan SDÜ'ye 3 milyon TL ek ödenek tahsis edildi.



Ek ödenek personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı (temizlik ve güvenlik) giderlerinin karşılanması için kullanıldığı belirtildi.