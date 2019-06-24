2018-2019 Mezuniyet Töreni Kortej Yürüyüşü ile Başladı

Süleyman Demirel Üniversitesinin binlerce genç mezunu, geleceğe adım atıyor. Üniversitemizin 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Valilik Binası önünden Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine doğru gerçekleştirilen “Isparta’ya Teşekkür ve Veda Yürüyüşü” ile başladı.Törende ilk olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Merkez yerleşkede yer alan tüm fakülte ve meslek yüksekokulları akademisyenleri ile öğrenciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Orkestrası eşliğinde kortej yürüyüşünü gerçekleştirdi.