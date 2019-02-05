SDÜ'den Uluslararası Sosyal Sorumluk Projesi: "Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör"

Süleyman Demirel Üniversitesi yürütücülüğünde Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Polonya, Portekiz, Romanya ile İspanya'dan kuruluşların yer aldığı ve “Türkiye Ulusal Ajans” tarafından desteklenen ''Erasmus +'' Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi ''Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır'' Projesi başlıyor. Projenin ilk ulus ötesi toplantısı, SDÜ ev sahipliğinde 8 Şubat Cuma günü saat 14.30’da Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.SDÜ