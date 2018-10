- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Batman'ın Hasankeyf İlçesi'ndeki hain saldırıyı lanetledi. SDÜ, Şehit düşen 7 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Milleti'ne başsağlığı; yaralı askerlere de acil şifalar diledi. SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, ''Her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız'' dedi.Süleyman Demirel Üniversitesi'nin resmi web sayfasından yayınlanan mesaj şöyle; Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP’nin patlatılması sonucu 7 askerimiz şehit olmuştur. Şehit olan askerlerden birinin Ispartalı Uzman Çavuş Ali Hekim olduğu bilgisine ulaşıldı.Her türlü terör olayını kınıyor; Süleyman Demirel Üniversitesi olarak bu hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize, Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.”Her alanda Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayızSDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da özel sosyal paylaşım ağlarından her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yayında olduklarını bildirdi.Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, hain terör örgütünün saldırısını son çırpınışlar olarak değerlendirerek şunları yazdı; “Batman'da meydana gelen patlamada 7 askerimizin şehit olduğunu ve Şehitlerimizin arasında Ispartalı Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim’in olduğunu üzüntüyle öğrendim. Başta hemşehrimiz olmak üzere Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Son günlerde darbe üstüne darbe yiyen hain terör örgütünün son çırpınışları olarak değerlendirdiğimiz bu saldırılar, bizleri korkutmayacak ve mücadele konusunda kararlılığımızı etkilemeyecektir. Her zaman her alanda mücadelede silahlı kuvvetlerimizin yanındayız.”İHA