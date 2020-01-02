SDÜ BÜLTENİ



Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim görevlisi alınacaktır. KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR: Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- Özgeçmiş Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan. SINAV TAKVİMİ İlk Başvuru : 31.12.2019

Son Başvuru : 14.01.2020

Ön Değerlendirme : 16.01.2020

Sınav Giriş : 20.01.2020

Nihai Sonuç Açıklanma : 22.01.2020 Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim görevlisi alınacaktır.için)olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)İlk Başvuru : 31.12.2019Son Başvuru : 14.01.2020Ön Değerlendirme : 16.01.2020Sınav Giriş : 20.01.2020Nihai Sonuç Açıklanma : 22.01.2020

ÖNEMLİ NOTLAR: Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

S.N

Birimi

Bölümü

ABD/ASD/PRG

Unvanı

Der.

Ad. ALES

Puan Türü

ALES

Yab. Dil

Özel Şartlar



1 Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müdürlüğü Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm

Başkanlığı



Fizyoterapi

Öğr.Gör. (Ders Verecek)



1



1



Sayısal



70 Anatomi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en

az 10 yıl tecrübe sahibi olmak. 11582/1-1 11582/1-1

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır. KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR: Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- Özgeçmiş Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.





Yabancı Dil Belgesi İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına geçerlidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan. SINAV TAKVİMİ İlk Başvuru : 31.12.2019

Son Başvuru : 14.01.2020 Ön Değerlendirme : 16.01.2020 Sınav Giriş : 20.01.2020 Nihai Sonuç Açıklanma : 22.01.2020 başvuracaklar için)İlk Başvuru : 31.12.2019Son Başvuru : 14.01.2020 Ön Değerlendirme : 16.01.2020 Sınav Giriş : 20.01.2020 Nihai Sonuç Açıklanma : 22.01.2020

ÖNEMLİ NOTLAR:

Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara iliş kin sorumluluk başvurana aittir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

S.N Birimi Bölümü ABD/ASD/PRG Unvanı Der. Ad. ALES ALES Puan Türü Yab. Dil Özel Şartlar 1 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Arş. Gör. 4 1 70 Sayısal 50 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya anabilim dalında doktora

yapıyor olmak. 2 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Arş. Gör. 4 1 70 Sayısal 50 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakognozi anabilim dalında doktora yapıyor

olmak.

Üniversitemiz birimlerine öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ihtiyacının karşılanması için 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.11815/1-1