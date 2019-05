SDÜ BÜLTENİ



SDÜ Öğrencileri Üç Köy Okuluna Kitaplık Kurdu

Üniversitemiz Siyaset ve Yönetim Topluluğu, ‘Bir Gülücük-Bir Gelecek’ başlıklı proje kapsamında Gelendost İlçesi’ne bağlı 3 köy okuluna “kitaplık” kurdu. Köy okulundaki çocuklara satranç takımı hediye etti.Topluluk Başkanı SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3’üncü sınıf öğrencisi Nurşen Bolat, “eğitimde fırsat eşitliği” kapsamında her yıl sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.Köylerdeki eğitim kurumlarını hedef aldıklarını ifade eden Bolat, şöyle konuştu: “2019 yılında Gelendost İlçesi’ne bağlı Hacılar, Esinyurt ve Çaltı Süleyman Demirel İlkokulu’na gittik. Tüm okullarda birer gün geçirdik. Çocukların seviyelerine uygun olacak şekilde her biri 120 eserden oluşan 3 ayrı ‘kitaplık’ kurduk. Öğretmenlerimiz ve öğrenci kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca öğrencilerimize defter, kalem, boya vb. kırtasiye araç-gereç ve donanımları hediye ettik. Öğrencilere satranç oyunu temel kurallarını öğrettik. Her okulumuza da birer satranç takımı bıraktık. Okul bahçesine boya ile kalıcı oyun alanları çizdik. Okulların tüm sınıfları ve dış mekânlarını temizledik, boyama işlemini gerçekleştirdik. 2020 yılında da farklı bir ilçemizin köy okullarına gitmek için daha şimdiden hazırlık çalışmalarına başladık.”