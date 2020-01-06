Kış Tatilinin Vazgeçilmezi Davraz Uygulama Oteli
Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Davraz Kayak Merkezi sezonu açtı. Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Davraz Uygulama Oteli, 26 twin, 10 triple, 6 suit olmak üzere 42 oda kapasitesi ile misafirlerini bekliyor. Göl manzarasında kayak keyfi sunan Davraz Kayak Merkezinde profesyonel kayakçılar için 8-10 kilometreye ulaşan parkurlar yer alıyor. Misafirlerine açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği sunan Davraz Oteli, öğle yemeklerinde ise alakart hizmeti veriyor.
Davraz, Merkez İlçe'ye 26; Süleyman Demirel Havalimanına 58; Eğirdir'e 23; Antalya Uluslararası Havalimanına 125 km. mesafede. Davraz Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, 24 saat internet üzerinden izlenebiliyor.
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