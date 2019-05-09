SDÜ “8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması”nda Türkiye Birincisi Oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) düzenlenen “8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması ”na katıldı.İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada, akademisyen, sanayici, girişimci, müteşebbis ve öğrencilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesi yer aldı. Yaklaşık 400 projenin yer aldığı 8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması’nda, üniversitemizi temsil eden proje ekibi üç farklı kategoride üç proje ile finale kalarak önemli başarı elde etti.Yarışmaya akademi-teknik ve sanayi işbirliği ile katılan Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ümit Kara, Diş Hekimliği Fakültesi Diş Protez Teknikeri İbrahim Evgin ve Isparta Diş sektöründe yer alan Essen Şirketler Grubu adına Bekir Yetkin Esen “Yeni Nesil Diş Malzemesi ve İmalatı" kapsamındaki projeleri ile Türkiye birincisi oldu.