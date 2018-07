Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), 15 Temmuz darbe girişiminde destan yazan aziz şehitler ve gazilere minnet ve şükran duygularını iletmek amacıyla kısa film hazırladı. Filmde, "Süleyman Demirel Üniversitesi her zaman milli iradenin ve demokrasinin yanındadır" ifadesi yer aldı.SDÜ '15 Temmuz Destanı'nın ikinci yıldönümünde önemli mesajlar içeren bir kısa film yayınladı. Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (RATEM) tarafından hazırlanan 32 saniyelik kısa film SDÜ'nün Batı Yerleşkesi'nde inşa ettiği 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda çekildi. Türk bayrağının dalgalandığı, gökyüzünü sela sesinin inlettiği filmde, "O karanlık geceyi onaran mimara şükür, gazilerimize ve şehitlerimize selam olsun" ifadesine yer verildi.Film, http://www.sdu.edu.tr resmi internet sitesinde de yayınlandı. Ayrıca SDÜ'nün resmi youtube kanalı ile facebook ve twitter gibi sosyal paylaşım ağlarından kamuoyunun bilgisine sunuldu.Paylaşılan bilgilerde şöyle denildi:"Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla. Tarihin kara sayfalarına giren darbe girişiminde vatanını müdafaa konusunda engel tanımayan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu vatan uğruna can veren şehitlerini asla unutmayacak. Süleyman Demirel Üniversitesi milli irade ve demokrasinin her zaman yanındadır."Öte yandan SDÜ, 15 Temmuz Pazar günü Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü anma etkinlikleri düzenleyecek. Şehitleri Anma Programı'nın ilki saat 11.00'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilecek.İHA