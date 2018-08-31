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SDÜ'DE ÖĞRENCİ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU

SDÜ'DE ÖĞRENCİ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU
ISPARTA
G.Tarihi: 31.08.2018 17:25
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Isparta Düğün Salonları
 
  - SDÜ’de yüzde 84’lük doluluk oranı   
  - SDÜ’de ilk kez öğrenci alan Eczacılık Fakültesi’nde yüzde 100’lük doluluk oranı   
 
 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bünyesindeki bölümlerin doluluk oranları belli oldu. 
 YKS sonuçlarına göre SDÜ’deki bölümlerin doluluk oranı yüzde 84 oldu. 2018-2019 akademik yılında ilk kez öğrenci kabul eden Eczacılık Fakültesi'nin tüm kontenjanı doldu. Yüzde 100 doluluk oranı yakalayan diğer fakülteler de Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk, Mimarlık, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu oldu.   
   
Ön lisans programlarında doluluk oranı yüzde 99.94 oldu 
  Ön lisans programları için belirlenen kontenjanlardan sadece 1 kişilik boş yer kaldı ve ön lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99.94 oldu. Devlet üniversitelerinde 2018 yılı ön lisans programlarında doluluk oranı Türkiye ortalaması yüzde 92.12 şeklinde hesaplandı. SDÜ’nün bu veriler ışığında Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı grafiği yakaladığı gözlendi. 
   
SDÜ Eczacılık Fakültesi ve Türkçe Öğretmenliği yüzde 100 doluluk oranı ile eğitime başlıyor 
 İlk kez 2018-2019 Akademik Yıl için öğrenci kabul etmeye başlayan Eczacılık Fakültesi yüzde 100 doluluk oranına erişti. Yeni açılan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü de yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 
 Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü de yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 
   
Yüzde 100 doluluk oranına erişen yükseköğretim programları 
  Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk, Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Eczacılık, İlahiyat Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Atayalvaç Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 
  İletişim Fakültesi'nde ise sadece 1 kişilik kontenjan boş kaldı. İletişim Fakültesi'nin doluluk oranı yüzde 99.74 olarak hesaplandı. 
   
Kayıtlar 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
  Öte yandan 2018-2019 Akademik Yılı kayıtları 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtların ardından YÖK tarafından Ek Yerleştirme Programı yayınlanmasıyla birlikte bölümlerin doluluk oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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