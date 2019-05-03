SDÜ Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Yönetmelik Resmî Gazete’nin 3 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Üniversitemiz Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yörük kültürünü tüm yönleri ile disiplinler arası yaklaşımla araştırıp bu kültüre ait bütün unsurlar ortaya konularak çıktılar kayıt altına alınacak.Isparta, Antalya ve Burdur odaklı olmak üzere Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki Yörük yaşam tarzını ve kültürünü akademik düzeyde araştırma odaklı çalışacak olan SDÜ, hazırlayacağı bilimsel eserlerle bu kültürü gelecek nesillere aktarma görevini üstlenecek.