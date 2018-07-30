YEE TYO kapsamında dünyanın 118 farklı ülkesinde Türkiye’ye gelen bin öğrenci arasında yer alan ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) misafir edilen 14 ülkeden gelen 23 öğrenci, ISUBÜ Gönen MYO’da Türk el sanatları çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bularak, yapımda da tecrübe kazandılar.Yunus Emre Enstitüleri (YEE) ve enstitü ile protokolü bulunan üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencileri ve Türkiye’yi ve Türkçeyi yakından tanımak isteyen pek çok öğrencinin katıldığı 14 farklı ülkeden Türkçe Yaz Okulu (TYO) programı kapsamında Isparta’ya gelen 23 öğrenci, workshoplarla el sanatları etkinlikleri sergilendi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu (MYO) ev sahipliğinde misafir edilen öğrencilere, Kuyumculuk ve Takı Tasarım Atölyesi’nde ‘Metal Eritme ve Alyans Uygulaması’, Seramik Atölyesi’nde ‘Seramik Şekillendirme ve Torna’, boncuk yapımında ‘Miyuki Boncukla Tuğla Tekniği’ ve taş boyama gibi çeşitli el sanatları ile çalışmalar tanıtıldı.İlk olarak kısa bir eğitim verilen misafir öğrenciler, aldıkları eğitim sonrasında öğrendiklerini pekiştirerek, Türk Kültürü’nü yansıtan çalışmaları kendileri yapma fırsatı buldu.YEE, temelde Türkçe öğretimi niteliğinde olan yaz okulu programı çerçevesinde, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra, gezi programları ile Türkiye’yi ve Türk dilini yaşayarak öğrenme fırsatı tanıyor.Öte yandan, yaklaşık 3 hafta boyunca Isparta SDÜ’de konuk olacak olan yaz okulu öğrencilerinin dolu dolu bir dönem geçireceklerini kaydeden YEE Türkçe Okutmanı Kadriye Hoşgör, düzenlenen yaz okulu sonunda öğrencilerin hem Türkçe konuşma konusunda pratik yapmış olacağını hem de Türk Kültürü ve Türkiye’yi yakından tanımış olacaklarını aktardı.İHA