- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversitenin ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ISUBÜ) çeşitli birimlerine açıktan atanan 14 aday memura yönelik düzenlenen ‘Hazırlayıcı Eğitim’ programı başladı.Dış İlişkiler Koordinatörlüğü binasında 10 gün sürecek programa katılan aday memurlar, ‘İş disiplini ve amir-memur ilişkileri’, ‘SDÜ ve bağlı birimlerin tanıtımı, teşkilatın görevleri ve diğer kurumlarla ilişkileri’, ‘Hizmette kalite ve meslek etiği’, ‘Stres ve kriz yönetimiz’, ‘İnsan ve sanat’, ‘Etkili iletişim ve kurumlararası iletişim’, ‘Büro hizmetleri’, ‘Dosyalama usulleri’, ‘Hazırlayıcı bilgisayar kullanımı’, ‘İlk yardım’ gibi pek çok konuda eğitim alacak.İHA