Süleyman Demirel Üniversitesi ile Aksaray Üniversitesi (ASÜ) arasında “Araştırma-Geliştirme, Teknik Çalışmalar ve Ortak Girişimler” protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Üniversitemiz Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ASÜ Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin analiz, araştırma-geliştirme ve bilimsel teknik çalışmaları birlikte yapılacak.İmza töreninde bir konuşma yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, iki üniversitenin ve şehrin ortak paydada buluşarak işbirliği yapmasının önemli olduğunu dile getirdi. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de üniversiteler arası işbirliklerinin gerek akademik, gerekse sosyal hayatın gelişmesi ve yeni hareket alanlarının oluşması bakımından önemli olduğunu söyledi.Karşılıklı iyi niyet dileklerinin dile getirilmesinin ardından protokol metni imzalandı.SDÜ