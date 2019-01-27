SDÜ'den yapılan resmi açıklamaya göre:

Türkiye'nin İlk “Helal Turizm Çalıştayı”

Türkiye’nin ilk “Helal Turizm Çalıştayı” için tüm hazırlıklar tamamlanırken katılacak kurumlara da çalıştay için yer ve tarih verildi.Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkiye'nin ilk “Helal Turizm Çalıştayı” düzenleniyor.SDÜ Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Helal Turizm Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansınca düzenlenen çalıştay, 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Çalıştayda, Türkiye'nin helal turizm açısından mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya oldukları fırsat ve riskleri analiz edilecek.Kaynak:SDÜ