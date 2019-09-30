SDÜ Rektörü İlker Çarıkçı öğrencilere yemek fiyatları hakkında bilglendirme açıklamasında bulundu.





''Sevgili Öğrencilerim,

Süleyman Demirel Üniversitesi kuruluşundan bugüne öğrenci odaklı bir üniversitedir. Üniversite yönetimi olarak öğrenciye yapılan hizmetin en kalıcı ve en öncelikli hizmet olduğuna inanıyoruz.

• Süleyman Demirel Üniversitesinde her gün 11.000 ile 15.000 öğün yemek üretilmektedir.

• Ayrıca akşamları da öğrencilerimize yemek hizmeti sunulmaktadır.

• 2012 yılındaki rezervasyonlu 5 günlük yemek fiyatı 1,70 liradır. Devletin fiyat belirlemede kullandığı resmi TÜİK ÜFE ve TÜFE artışlarına göre 7 yıl sonunda yani 2019 yılında bu ücretin en az 3,55 lira olması gerekirken 2,75 lira düzeyinde tutulmuştur. Diğer bir ifade yemek ücretleri yüzde 25’den fazla ucuz tutulmuştur.

• Rezervasyonlu yemek uygulaması 15.000’e ulaşan öğün sayısında israfı engellemeyi ve kamu kaynaklarını etkin kullanmayı hedeflemektedir.

• Yemek üretimi planlama ile yapıldığında israf minimize edilmektir. İsrafı Önleme Vakfının TÜBİTAK verilerine dayanarak yakın zamanda yaptığı açıklamada 26 milyon ton gıda israf edilmekte ve ülkemize yaklaşık 214 milyar liraya mal olmaktadır.

• Süleyman Demirel Üniversitesinde öğrenci yemek fiyatları Türkiye’deki devlet üniversitelerinin ortalama yemek fiyatlarının altındadır. Sevgili öğrencilerimizin doğru bilgilendirilmesi son derece önemlidir. Derslerinizde başarılar diliyorum.''