- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), üniversiteli adaylarına “SDÜ sayısız imkanlarıyla sizi bekliyor” çağrısında bulundu.SDÜ, 2018- 2019 Akademik Yıl için yeni öğrencilerini bekliyor. 11 Temmuz 1992’de kurulan, ‘ilham veren üniversite’ mottosu ile hareket eden; eğitim- öğretimde ‘Kurtuba’ modeli uygulayan SDÜ, yeni kuşaklara güven dolu, faydalı ve başarılı bir gelecek vaat ediyor.SDÜ, 15 fakülte, 3 yüksekokul, 6 enstitü, 4 meslek yüksekokulu, 46 uygulama ve araştırma merkezi, 5 rektörlüğe bağlı bölüm, 39 koordinatörlük, 1 TeknoKent, 3 ön kuluçka merkezi ve kuluçka merkezi, 3 teknoloji transfer ofisi birimi ile Türkiye’nin yükseköğretiminde değer üretmeye devam ediyor.SDÜ, bilimsel yayın, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım yolculuğunda yeni öğrencilerini bekliyor. SDÜ, Batı Akdeniz Bölgesi’nin kalbinde dünya standartlarında bilim ve teknoloji üretiyor.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öğrenci projeleri ve desteklerinde yükseköğretim kurumları içerisinde her zaman ön sıralarda yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi bilimin aydınlığında ilham veren başarı hikayeleri yazıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2018- 2019 akademik yılı için 6 bin 740 öğrenci kontenjanı ayırdığı SDÜ, toplamda 2 milyon 500 bin metrekare yüzölçümlü yerleşkeleri ile geleceği tasarlıyor.Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi Türkiye’nin 7/ 24 açık olan nadir kütüphanelerinden biri durumunda. 4 katlı, 8 bin metrekare alana kurulu ve 950 kişilik oturma olanağı bulunan SDÜ Bilgi Merkezi, 155 bin 322 basılı kitap, 186 bin 524 elektronik kitap, 950 farklı süreli yayın, 37 bin 191 elektronik dergi, 4 bin 400 CD-DVD ve bilimsel araştırmalar için temel oluşturan 55 online veri tabanından (makale, kitap, tez tarama motorlarından) oluşan zengin bir koleksiyona sahip.SDÜ’de 110 Öğrenci Topluluğu bulunuyor. Topluluklar, kişisel gelişimin yanı sıra toplumsal fayda ve değerler üretiyorlar. Mesleki ve teknik öğretiler içeren Öğrenci Toplulukları, aynı zamanda bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenliyor.İHA