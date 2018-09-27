SDÜ mezunlarından büyük başarı

THY ve 3. Havalimanı sistemine entegre edilecek

SDÜ mezunlarından büyük başarı
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Isparta Düğün Salonları

  - SDÜ mezunlarından büyük başarı: THY ve 3. Havalimanı sistemine entegre edilecek 
  - SDÜ mezunlarının yaptığı proje THY ve 3. Havalimanı sistemine entegre edilecek   
  - SDÜ mezunu öğrencilerinin projesi Türkiye birincisi seçildi   
 
 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarının 'Vergi İadesinin Dijitalleştirilmesi' ismini verdikleri mobil uygulama TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Turkish Airlines&amp;IGA Travel Hackathon Yarışması'nda 750 takım içerisinde Türkiye birincisi oldu.  
  Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve TÜBİTAK'ın da paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Süleyman Demirel Üniversitesinden büyük bir başarı geldi. 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul 3. Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 'Turkish Airlines&amp;IGA Travel Hackathon' Yarışması gerçekleştirildi. 750 takımın katıldığı yarışmada Türkiye birincisi Süleyman Demirel Üniversitesi mezunları oldu. 
   
  THY’den 15 bin TL ve Business Class Avrupa’ya gidiş-dönüş uçak bileti ödülü 
  SDÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu Mehmet Burak Akgün ve Nurdan Aydın ile Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Ceren Kaya 'Fast&amp;Free' adlı takımı kurarak yarışmaya katıldı. Akgün, Aydın ve Kaya'nın 'Vergi İadesinin Dijitalleştirilmesi' başlıklı projesi 750 takımın mücadele ettiği yarışmada Türkiye 1'incisi seçilmeyi başardı. 
  SDÜ mezun öğrencileri Türk Hava Yolları'ndan 15 bin TL ve Business Class Avrupa’ya gidiş-dönüş uçak bileti ödülü kazandı. 
   
  Hedef, aracı kuruluşları devreden çıkarıp süreci hızlandırmak 
  Mehmet Burak Akgün, Nurdan Aydın ve Ceren Kaya, vergi iadesinin dijitalleştirilmesi fikri ile yola çıktıklarını söyledi. Hedeflerinin aracı kuruluşları devreden çıkarıp süreci hızlandırmak olduğunu belirten Akgün, Aydın ve Kaya, "İşlemler mobil uygulamadan gerçekleştirilebiliyor. Sıra beklemeden turistlerin tax free sürecini hızlandırıyor. Ayrıca THY, İGA, BİP hatta aracı kuruluşların sistemlerine dahi entegre olabilecek şekilde web servisler oluşturulabiliyor. Ürünü 'https://www.kolayiade.com/'internet sitesi haline dönüştürdük. Ortaya çıkan ürüne ise 'Kolay İade' ismini verdik" dedi.. 
  THY'nin ürünü mobil uygulamasına ekleyip vergi iadesini millerle gerçekleştirmek istediğini ifade eden Akgün, Aydın ve Kaya ayrıca İGA 3. Havalimanı'nın özel geliştirmiş olduğu mobil uygulamaya bu sistemi de entegre edeceğini sözlerine ekledi. 
   
  "Şimdi bir ilham verici başarı hikayemiz daha oldu" 
  Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Yiğit, elde edilen başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Bir fikrin bu çapta büyük bir başarı kaydetmesi ve nihai olarak ürüne dönüşmesinin sevincini yaşadıklarını anlatan Prof. Dr. Tuncay Yiğit, Türkiye'nin yükseköğretimdeki köklü çınarı SDÜ'nün fayda ve değer üretmeye devam edeceğini kaydetti. 
  SDÜ'nün daha önce Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) düzenlediği global bir yarışmanın ulusal etabında Türkiye birincisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yiğit bu başarıya yeni halkaların eklendiğini söyledi. 
  SDÜ bünyesinde organize edilen 'Kan Lazım' başlıklı sosyal sorumluluk projesinin kat ettiği başarılara vurgu yapan Prof. Dr. Tuncay Yiğit, "Şimdi bir ilham verici başarı hikayemiz daha oldu. Yapay Zeka alanında söz sahibi olmaya devam edeceğiz" şeklinde değerlendirmede bulundu. 
   
  "Bu başarı halihazırda eğitim-öğretim gören öğrencilerimize ilham verecektir" 
  Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dicle Özdemir Küçükçapraz da ortaya çıkan bu sonucun ilham verici güzellikte olduğunu ifade etti. 
  Dr. Öğretim Üyesi Küçükçapraz, şu değerlendirmelerde bulundu: 
  "SDÜ diğer akademik alanlarda olduğu gibi mühendislik alanında da kaliteli eğitimiyle kendinden bir kez daha söz ettirmiştir. İlham veren üniversite mottosuyla çıktığımız bu yolda mezunlarımızın böylesine başarılı işlere imza atması SDÜ ailesini bir kez daha onurlandırmıştır. Mezun öğrencilerimizin Turkish Airlines&amp;IGA Travel Hackathon Yarışması'nda disiplinli bir çalışma içerisinde elde ettikleri bu gurur verici başarının tesadüf olmadığını ve önümüzdeki yıllarda da öğrencilerimizin ve mezunlarımızın başarılarının devam edeceğine inanıyoruz. Ayrıca, bu başarının şu an üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz için de ilham kaynağı oluşturacağına inanıyoruz. SDÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak mezunlarımız olan genç mühendislerimize bizlere bu gururu yaşattıkları için teşekkür eder, başarılarının daim olmasını dileriz." 
 
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İHA                        
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